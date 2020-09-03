Минюст подготовил законопроект, чтобы заблокировать взыскание с ПриватБанка 10 млрд

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его ведомство подготовило законопроект, который дает возможность не осуществлять принудительное исполнение постановления о взыскании с ПриватБанка $350 млн в пользу компаний Суркисов.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

“Постановление незаконное, наглое и бессмысленное, о чем уже много было сказано. Но судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрения апелляции или кассации – долго, и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован. Поэтому мы подготовили законопроект, который предоставляет возможность не осуществлять принудительное исполнение этого постановления”, – говорится в сообщении.

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Он пояснил, что этот законопроект не оформляется как правительственный для экономии времени через рассмотрение Кабмином: “У нас счет идет даже не на дни, а на часы”.

Напомним, Печерский районный суд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка в пользу последних 164,5 миллиона долларов.

Также Печерский райсуд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке исполнения решения суда от 2017 года об обязательствах ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала.

Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347,374 млн долларов (из них около 102 млн долларов – проценты, начисленные по ставке 13% годовых).