НБУ намерен упростить ведение кассовых операций в национальной валюте

Национальный банк Украины планирует упростить ведение кассовых операций в национальной валюте, что связано с изменениями в украинском законодательстве.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Для этого регулятор разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления Правления Национального банка Украины “О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине”.

“Это обусловлено тем, что Закон Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей” облегчил учет доходов работы физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога первой и второй групп и плательщиков единого налога третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость”, – говорится в сообщении.

Такие ФЛП будут вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы. Поскольку действующее Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине содержит ссылки на документы, которые применяют физические лица-предприниматели для учета наличности, Национальный банк намерен привести его в соответствие с требованиями этого закона.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫