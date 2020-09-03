НБУ намерен упростить ведение кассовых операций в национальной валюте

Национальный банк Украины планирует упростить ведение кассовых операций в национальной валюте, что связано с изменениями в украинском законодательстве.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Для этого регулятор разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления Правления Национального банка Украины “О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине”.
“Это обусловлено тем, что Закон Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей” облегчил учет доходов работы физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога первой и второй групп и плательщиков единого налога третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость”, – говорится в сообщении.
Такие ФЛП будут вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы. Поскольку действующее Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине содержит ссылки на документы, которые применяют физические лица-предприниматели для учета наличности, Национальный банк намерен привести его в соответствие с требованиями этого закона.
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