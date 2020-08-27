День финансов, 4 сентября: дело ПриватБанк vs Суркисы, замена паспортов, новый пункт IKEA

Пятница, 4 сентября: о деле ПриватБанк vs Суркисы, прогнозе курса от Минэкономики и нововведениях НБУ:
ПриватБанк vs Суркисы: Печерский районный суд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка в пользу последних 164,5 миллиона долларов.
Резервы под списание $350 млн Суркисам отсутствуют. Об этом заявил замглавы наблюдательного совета ПриватБанка Артем Шевалев. Он подчеркнул, что принудительное списание сократит возможность кредитования, прибыль и соответственно, дивиденды, которые ПриватБанк заплатит в госбюджет в следующем году.
В свою очередь Член правления ПриватБанка Роман Сульжик отреагировал на решение по делу Суркисов-Привата: победим если не в украинских, то в международных судах.
Порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков. Национальный банк Украины урегулировал ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков, а также привлечением банками вкладов на счета вкладчиков. При этом Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин предлагает предоставить налоговой службе право доступа к банковским счетам компаний.
Мобильное приложение для опросов бизнеса от НБУ. Приложение будет использоваться в качестве дополнительного инструмента опроса предприятий в дополнение к традиционному анкетированию через официальный сайт НБУ. Оно обеспечит оптимизацию сбора информации, привлечение большего количества респондентов и упрощение их доступа к важной информации по курсу валют, ключевой ставке, анонсов важных событий и т.д.
Прогноз курса доллара от Минэкономики. До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 гривен. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Такой же курс американской валюты предполагается и в 2021 году.
Замена паспорта-книжечки на “пластик”. В середине августа Кабинет Министров поддержал проект закона о замене паспортов-книжечек на пластиковые карты. В случае утери или порчи паспорта также будут выдавать только в форме пластиковых карт. Нужно ли будет менять паспорт на “пластик” и будет ли замена обязательной для всех – читайте.
IKEA откроет третий пункт выдачи заказов. Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, в ближайшее время откроет третий пункт выдачи заказов в Киеве в ТРЦ Lavina Mall. Ранее в мае IKEA официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash&Carry.
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