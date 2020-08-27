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Бизнес жалуется на более частые задержки с таможенным оформлением грузов

Бизнес жалуется на более частые задержки с таможенным оформлением грузов

В период с 1 по 3 сентября 2020 года от бизнеса начали поступать жалобы на задержки таможенного оформления грузов, связанных с контролем таможенной стоимости товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

“В период с 1 по 3 сентября 2020 года от бизнеса начали поступать жалобы на задержки таможенного оформления грузов, связанных с контролем таможенной стоимости товаров.

Исходя из анализа информации от компаний-членов Ассоциации, только в течение этого периода на таможенных постах Галицкой и Киевской таможен в задержке таможенного оформления находятся более 150 грузовых автомобилей с товарами и сырьем, необходимыми для выполнения производственных целей бизнеса”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие задержки связаны с контролем таможенной стоимости товаров и проверкой сведений о таможенной стоимости заявленных товаров на уровне профильного департамента центрального аппарата Государственной таможенной службы Украины.

“В частности, в процессе контроля таможенной стоимости после представления декларантом полного пакета документов, подтверждающих таможенную стоимость – должностные лица региональных таможен безосновательно требуют предоставления дополнительных документов относительно роялти, трансфертного ценообразования, и тому подобное для проверки таможенной стоимости.

По материалам Економічна Правда
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