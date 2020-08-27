ВР приняла за основу законопроект о пользователях сигвеев и гироскутеров: что он предусматривает

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3023 относительно правового регулирования пользователей персонального легкого электротранспорта.
Соответствующее решение поддержали 268 народных депутатов.
Что предусматривает законопроект:
Одновременно соответствующими изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривается ответственность за нарушение пользователями персонального легкого электротранспорта правил дорожного движения.
Штрафы за нарушения:
Кроме этого, проектом закона предусмотрены положения, регулирующие вопросы безопасности других участников дорожного движения, а именно велосипедистов и пешеходов.
К пользователям персонального легкого электротранспорта предлагается относить:
Правила во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости:
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