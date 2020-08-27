ВР приняла за основу законопроект о пользователях сигвеев и гироскутеров: что он предусматривает

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3023 относительно правового регулирования пользователей персонального легкого электротранспорта.

Соответствующее решение поддержали 268 народных депутатов.

Что предусматривает законопроект:

введение правового регулирования новой категории участников дорожного движения – пользователей персонального легкого электротранспорта;

установление правового статуса пользователей персонального легкого электротранспорта, предусмотреть для них основные права и обязанности.

Одновременно соответствующими изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривается ответственность за нарушение пользователями персонального легкого электротранспорта правил дорожного движения.

Штрафы за нарушения:

неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, невыполнение других правил дорожного движения, могут предусматривать предупреждение или наложение штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн);

нарушение ПДД пользователями персонального легкого электротранспорта, как и лицами, управляющими велосипедами, гужевым транспортом и погонщиками животных, будет предусматривать штраф в размере пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (85 грн);

Кроме этого, проектом закона предусмотрены положения, регулирующие вопросы безопасности других участников дорожного движения, а именно велосипедистов и пешеходов.

К пользователям персонального легкого электротранспорта предлагается относить:

лиц, которые передвигаются с использованием одно-, двух – или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электрического двигателя (электрические скутеры, сигвеи, гироборды, гироскутеры и тому подобное), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями;

лица, которые управляют персональным легким электротранспортом, имеют право ездить по специальным велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия – по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

Правила во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости:

пользователи электротранспорта обязаны иметь включенный фонарь (фару) и выделить себя с помощью световозвращающих элементов, которые закрепляются на внешней одежде или другим способом.

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