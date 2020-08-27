НБУ не ожидает существенных колебаний курса гривни, эксперты настроены не так оптимистично

“Валютный рынок в отношении транша МВФ настроен более скептически. Но в целом, после выплат по внешним обязательствам в начале сентября, долговая нагрузка значительно снизилась. Вместе с этим, проблемным местом остается дефицит бюджета и торгового баланса, что требует дополнительного финансирования, и в текущих условия сделать это будет проблематично. Эмиссия гривны может усилить давление на курс”, — сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Аналитик также обращает внимание, что НБУ сохраняет прогноз урожая зерновых культур в стране в 2020 году на уровне 72 млн тонн при том, что в августе профильное министерство ухудшило прогноз по урожаю до 70 млн тонн с 72,1 млн из-за погодных условий.

“Помимо этого, регулятор не видит оснований для изменения прогноза платежного баланса страны на II полугодие, так как несколько переоценил влияние кризиса, вызванного пандемией коронавируса и денежные переводы украинцев из-за границы”, — говорит Шевчишин.

Отметим, согласно последним данным НБУ, за 7 месяцев этого года объемы частных переводов из-за границы составили 6,2 млрд долларов США против прошлогодних 7,1 млрд, что говорит о падении объемов перечислений от “заробитчан”.

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“Но при открытии границ есть шансы как минимум сократить это отставание. Экспорт в сравнении с другими странами упал всего лишь на 6% за аналогичный период, благодаря успехам в аграрном секторе. Нацбанк также разработал регламенты признания муниципальных облигаций в качестве залога при рефинансировании, что повысит устойчивость банковской системы”, — говорит в комментарии аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

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