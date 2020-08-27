Финансирование медицины должно быть как минимум на уровне 5% ВВП - министр

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что финансирование медицины должно быть на уровне 5% ВВП вместо 3%.
Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
“Реальная медицина не стоит 3% ВВП. Нам необходимо выделить на медицину не менее 5%. Потому что если сравнивать с европейскими странами, то там показатели, начиная от 6-7% до 12% ВВП”, – подчеркнул Степанов.
Председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что президент Владимир Зеленский поддерживает инициативу профильного комитета парламента об увеличении в следующем году финансирования медицины на уровне 6% от ВВП вместо 3%.
Как сообщает нардеп, Национальная служба здоровья Украины провела перерасчет тарифов медицинских услуг и вышла на цифру – 308,8 млрд грн.
Совет нацбезопасности также сосчитал необходимую НСЗУ сумму, она выше 308,8 млрд грн.
В то же время в Министерстве финансов предложили взять для расчетов пакетов сумму значительно меньше – 123 млрд грн. А в целом на медицинскую отрасль планируется выделить в бюджете-2021 – 146 млрд грн.
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