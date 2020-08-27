Национальный банк разработал мобильное приложение для опросов бизнеса

Национальный банк разработал мобильное приложение для онлайн-опросов предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Приложение будет использоваться в качестве дополнительного инструмента опроса предприятий в дополнение к традиционному анкетированию через официальный сайт Национального банка. В то же время оно обеспечит оптимизацию сбора информации, привлечение большего количества респондентов и упрощение их доступа к важной информации по курсу валют, ключевой ставке, анонсов важных событий и т.д. В дальнейшем планируется расширять функционал приложения, а также использовать эту современную технологию для других видов опросов”, – говорится в сообщении.
Основной функционал мобильного приложения:
Дополнительные функции:
Приложение уже доступно для загрузки на площадках Google Play та Apple Store.
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