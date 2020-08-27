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Национальный банк разработал мобильное приложение для опросов бизнеса

Национальный банк разработал мобильное приложение для опросов бизнеса

Национальный банк разработал мобильное приложение для онлайн-опросов предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Приложение будет использоваться в качестве дополнительного инструмента опроса предприятий в дополнение к традиционному анкетированию через официальный сайт Национального банка. В то же время оно обеспечит оптимизацию сбора информации, привлечение большего количества респондентов и упрощение их доступа к важной информации по курсу валют, ключевой ставке, анонсов важных событий и т.д. В дальнейшем планируется расширять функционал приложения, а также использовать эту современную технологию для других видов опросов”, – говорится в сообщении.

Основной функционал мобильного приложения:

  • удобное онлайн-анкетирование предприятий;
  • будет использоваться для получения информации от респондентов и расчета индекса ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ публикует на ежемесячной основе.

Дополнительные функции:

  • раздел с основными макроэкономическими и финансовыми показателями, который обновляется в автоматическом режиме с официальной страницы Национального банка через АРІ;
  • раздел с аналитической информацией по ИОДА в виде таблиц и графиков;
  • раздел с историей ответов респондента за предыдущие полгода;
  • возможность обратной связи.

Приложение уже доступно для загрузки на площадках Google Play та Apple Store.

Справка Finance.ua:

  • Индекс ожиданий деловой активности, рассчитываемый Нацбанком, в августе вырос на 1 пункт (п.) – до 47,9 после роста в июле и июне соответственно на 1,5 п. и 9,6 п., однако остается ниже нейтрального значения в 50 пунктов и сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса.

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По материалам Finance.UA
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