Национальный банк разработал мобильное приложение для опросов бизнеса

Национальный банк разработал мобильное приложение для онлайн-опросов предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Приложение будет использоваться в качестве дополнительного инструмента опроса предприятий в дополнение к традиционному анкетированию через официальный сайт Национального банка. В то же время оно обеспечит оптимизацию сбора информации, привлечение большего количества респондентов и упрощение их доступа к важной информации по курсу валют, ключевой ставке, анонсов важных событий и т.д. В дальнейшем планируется расширять функционал приложения, а также использовать эту современную технологию для других видов опросов”, – говорится в сообщении.

Основной функционал мобильного приложения:

удобное онлайн-анкетирование предприятий;

будет использоваться для получения информации от респондентов и расчета индекса ожиданий деловой активности ( ИОДА ), который НБУ публикует на ежемесячной основе.

Дополнительные функции:

раздел с основными макроэкономическими и финансовыми показателями, который обновляется в автоматическом режиме с официальной страницы Национального банка через АРІ ;

; раздел с аналитической информацией по ИОДА в виде таблиц и графиков;

в виде таблиц и графиков; раздел с историей ответов респондента за предыдущие полгода;

возможность обратной связи.

Приложение уже доступно для загрузки на площадках Google Play та Apple Store.

Справка Finance.ua:

Индекс ожиданий деловой активности, рассчитываемый Нацбанком, в августе вырос на 1 пункт (п.) – до 47,9 после роста в июле и июне соответственно на 1,5 п. и 9,6 п., однако остается ниже нейтрального значения в 50 пунктов и сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫