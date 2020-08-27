Зеленский одобрил зачисление декрета военных в срок выслуги

Пребывание военнослужащих в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком засчитывается в срок выслуги в воинском звании.

Соответствующий указ №372/2020 от 3 сентября опубликован на сайте главы государства.

Что предусматривает указ:

внесение изменений в ряд положений о прохождении воинской службы в Службе внешней разведки, Управлении государственной охраны, Службе безопасности, Вооруженных Силах, Государственной специальной службе транспорта, Государственной пограничной службе, Государственной службе специальной связи и защиты информации;

положения дополняются пунктами следующего содержания: “Время пребывания военнослужащего в отпуске в связи с беременностью и родами, отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, отпуске по уходу за ребенком, нуждающемся в домашнем уходе, продолжительностью, определенной в медицинском заключении, засчитывается в срок выслуги в воинском звании”.

Справка Finance.ua:

В декретный отпуск по уходу за ребенком может идти не только мать, а и отец, дедушка или бабушка. Для этого нужно предоставить работодателю пакет документов.

В Украине хотят разрешить брать трехлетний перерыв в работе по уходу за ребенком мужчинам, кроме того, в законе может появиться новый вид отпуска – “при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней”. Его также сможет оформлять как отец, так и мать.

В Верховной Раде Украины разработали законопроект, который позволит уравнять права мужчин и женщин на декретный отпуск.

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