Hyundai рассекретила дизайн нового поколения кроссовера Tucson (фото)

Южнокорейский бренд Hyundai опубликовал первые фото четвертого поколения своего кроссовера Tucson.

Официальная презентация модели состоится в середине сентября 2020 года, сообщает thedrive.com.

Указано, что впервые представленный в 2004 году южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson сложно было отнести к категории “красивых” автомобилей.

В то же время это авто с относительно низким ценником отлично показало себя в надежности и утилитарности, чем и заслужило уважение аудитории на несколько лет вперед.

И если к дизайну второго поколения Tucson, которое в Европе продавалось с индексом ix35, еще возникали вопросы, третья версия кроссовера (TL), вышедшая в 2015 году, стала одним из самых достойных представителей сегмента.



Теперь корейские инженеры и дизайнеры решили удивить публику внешним видом Hyndai Tucson 2021: на днях компания представила первые фото нового поколения кроссовера, официальная презентация которого должна состояться в середине сентября 2020 года.