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Hyundai рассекретила дизайн нового поколения кроссовера Tucson (фото)

Hyundai рассекретила дизайн нового поколения кроссовера Tucson (фото)

Южнокорейский бренд Hyundai опубликовал первые фото четвертого поколения своего кроссовера Tucson.

Официальная презентация модели состоится в середине сентября 2020 года, сообщает thedrive.com.

Указано, что впервые представленный в 2004 году южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson сложно было отнести к категории “красивых” автомобилей.

В то же время это авто с относительно низким ценником отлично показало себя в надежности и утилитарности, чем и заслужило уважение аудитории на несколько лет вперед.

И если к дизайну второго поколения Tucson, которое в Европе продавалось с индексом ix35, еще возникали вопросы, третья версия кроссовера (TL), вышедшая в 2015 году, стала одним из самых достойных представителей сегмента.

Теперь корейские инженеры и дизайнеры решили удивить публику внешним видом Hyndai Tucson 2021: на днях компания представила первые фото нового поколения кроссовера, официальная презентация которого должна состояться в середине сентября 2020 года.

По материалам Дело
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