Межбанк: доллар прочно закрепился в пределах уровня 27,70 гривен

Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – четверг стал пока самым активным днем на валютном межбанке этой недели.

С самого утра покупатели достаточно резво стали скупать валюту на торгах, что быстро воодушевило как непосредственно продавцов, так и спекулянтов, которые сразу же стали задирать котировки. С утренних 27,68/27,705 доллар уже к 11 часам вырос до 27,70/27,725 и явно был готов идти к новой цели в 27,80 к концу сессии.

Но в этот период на торги стал выходить Укргазбанк с небольшими порциями доллара к продаже именно в моменты пиковых значений курса. Это быстро закрыло ажиотажный спрос и уже после 11 часов – давление на гривну начало снижаться. В 12:00 котировки просели до 27,67/27,695 гривен, а на обед дилеры ушли при курсе доллара 27,635/27,66.

Спрос и предложение почти выровнялись, а большинство желающих купить валюту уже закрыли свои операции. Около 14 часов котировки ненадолго застыли на уровне 27,64/27,665 гривен и казалось бы рынок должен уже особо не меняться.

Но к 15 часам спрос опять начал на единичных сделках превышать предложение и котировки поднялись до 27,65/27,675. А в дальнейшем на пустеющем рынке спекулянты и оставшиеся самые стойкие продавцы – с легкостью подтянули курс до 27,66/27,68 к 16:00 и до 27,68/27,70 к концу сессии.

Нацбанк снова не выходил на рынок, так как излишка доллара не наблюдалось, а нехватку предложения активно закрывал Укргазбанк.

Не особо среагировал рынок и на решение Нацбанка о сохранении учетной ставки на уровне 6% годовых. Дело в том, что основные игроки закладывали именно этот сценарий поведения регулятора в части учетной ставки и поэтому такое решение НБУ не стало для них неожиданностью.

Главные события 3 сентября на межбанке:

Доллар достаточно прочно закрепился в пределах уровня около 27,70 гривен и к концу дня его котировки находились на отметке 27,68/27,70 гривен;

Нацбанк участия в торгах снова не принимал, а его роль частично исполнил Укргазбанк, который в первой половине сессии закрыл своими операциями по продаже валюты весь недостаток предложения;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,7048 гривен, а официальный на 4 сентября установлен на отметке 27,6908 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,65 / 27,67

евро – 32,65 / 32,68

российский рубль – 0,366/ 0,367

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua