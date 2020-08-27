На Ивано-Франковщине обнародовали доход от туристического сбора

Местные бюджеты Ивано-Франковской области с начала 2020 года пополнились на 4 миллиона гривен турсбора, что почти соответствует прошлогоднему показателю. Однако август стал менее прибыльным, чем в 2019-м.
Об этом сообщил начальник отдела туризма Ивано-Франковской ОГА Виталий Передерко в фейсбуке.
“Туристический сбор Ивано-Франковской области за 8 месяцев 2020 года составляет 4 млн грн, или 97,2% соответствующего показателя 2019 года. Впервые, в 2020 году, зафиксирован спад поступлений”, – написал Передерко.
По его словам, как сравнить с прошлогодними показателями, за август недополучение туристического сбора составляет почти 50%.
Лидерами по поступлениям стали
“В Верховинском районе показатели поступлений в августе свидетельствуют о росте туристического потока. Район имеет прирост почти 50% (49.98%) по поступлениям, если сравнивать июль и август 2020 года. В таком же сравнении, например, рост Косовщины – 27% и Яремчанщины – 12%”, – рассказал Передерко корреспонденту Укринформа.
Чиновник отметил, что трендом этого лета были непродолжительные, но частые отпуска. Преимущественно люди приезжали на собственных авто, потому что были перебои в работе железной дороги из-за эпидемиологической ситуации.
“В туристических симпатиях этим летом – горные районы Прикарпатья, где можно отыскать безопасный, относительно недорогой и интересный отдых”, – отметил Передерко.
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