YASNO начал предлагать клиентам энергоэффективную бытовую технику

YASNO стал первым в Украине поставщиком электроэнергии, который начал предлагать клиентам энергоэффективную бытовую технику.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Какие приборы предлагают:

кондиционеры с инверторным компрессором и воздуховодом с дистанционной настройкой потоков. Такие модели имеют высокую производительность, низкий уровень шума и умеренное энергопотребление;

бойлеры, оснащенные функциями быстрого нагрева, экономии электроэнергии и возможностью управления через Wi-Fi. Со своего смартфона можно настраивать работу водонагревателя и контролировать собственное энергопотребление;

ультратонкие керамические электронагревательные панели – бесшумные и экономичные, не сжигают кислород, являются вполне безопасными, а благодаря стильному дизайну гармонично дополнят любой интерьер.

Вся техника имеет официальную гарантию от производителя и доступна для заказа на сайте YASNO, в том числе в рассрочку или в кредит.

Выбрать умные приборы, которые создадут комфорт в доме и сэкономят расходы на электроэнергию, киевляне могут на сайте YASNO.

Справка Finance.ua:

Нардепы ВР утвердили потребительские цены на электроэнергию для многоквартирных домов: теперь э/э, которую покупают потребители для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома, должна оплачиваться по ценам электрической энергии для населения.