YASNO начал предлагать клиентам энергоэффективную бытовую технику

YASNO стал первым в Украине поставщиком электроэнергии, который начал предлагать клиентам энергоэффективную бытовую технику.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Какие приборы предлагают:
Вся техника имеет официальную гарантию от производителя и доступна для заказа на сайте YASNO, в том числе в рассрочку или в кредит.
Выбрать умные приборы, которые создадут комфорт в доме и сэкономят расходы на электроэнергию, киевляне могут на сайте YASNO.
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