Получить субсидию станет сложнее. Депутаты хотят урезать госфинансирование

Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада приняла за основу законопроект №3991, который предлагает урезать расходы потребления общего фонда госбюджета по отдельным бюджетным программам, из них Минсоцполитики – на 2,16 млрд грн по бюджетной программе “Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме”.
Параллельно депутаты хотят сократить бюджетные расходы для Министерства защиты окружающей среды на 9,8 млн грн по бюджетной программе “Общее руководство и управление в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов”.
Парламентарии намерены урезать эти статьи, чтобы перевести больше денег таким органам:
“Укравтодору” на строительство дорог – те же 2,16 млрд грн;
Министерству внутренних дел – 750 млн грн;
всем областным облгосадминистрациям – 243,75 млн грн;
Минюсту – 117,3 млн грн;
Госбюро расследований – 68,6 млн грн;
Минэнергетики – 9,8 млн грн.
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