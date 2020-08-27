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Получить субсидию станет сложнее. Депутаты хотят урезать госфинансирование

Получить субсидию станет сложнее. Депутаты хотят урезать госфинансирование

Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада приняла за основу законопроект №3991, который предлагает урезать расходы потребления общего фонда госбюджета по отдельным бюджетным программам, из них Минсоцполитики – на 2,16 млрд грн по бюджетной программе “Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме”.

Параллельно депутаты хотят сократить бюджетные расходы для Министерства защиты окружающей среды на 9,8 млн грн по бюджетной программе “Общее руководство и управление в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов”.

Парламентарии намерены урезать эти статьи, чтобы перевести больше денег таким органам:

“Укравтодору” на строительство дорог – те же 2,16 млрд грн;
Министерству внутренних дел – 750 млн грн;
всем областным облгосадминистрациям – 243,75 млн грн;
Минюсту – 117,3 млн грн;
Госбюро расследований – 68,6 млн грн;
Минэнергетики – 9,8 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджет. В Украине Охтырский горрайонный суд Сумской области принял решение взыскать с семьи 64,1 тыс. грн “лишней” субсидии.
По материалам УБР
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