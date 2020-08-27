СБУ разоблачила хищение средств на дороги в двух областях

Служба безопасности Украины на Донетчине и Кировоградщине разоблачила и предупредила многомиллионные сделки во время ремонта автомобильных дорог.
Об этом сообщает СБУ
По данным следствия, в 2017 году Донецкий облавтодор заключил с местной строительной фирмой 7 контрактов на проведение ремонта междугородных и межобластных дорог на более 16 миллионов гривен. Большую часть этих средств подрядчик присвоил через внесение в проектно-сметную и техническую документацию ложных данных о качестве использованных материалов.
Инициированная СБУ проверка показала, что в результате сделки государству был нанесен ущерб почти на 10 миллионов гривен. Кроме того, из-за нарушения технологии ремонта дорожное покрытие подверглось преждевременному разрушению и требует повторной реконструкции.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыски в офисных помещениях подрядной организации и по местам жительства ее руководителей. Оперативники изъяли документы и черновую бухгалтерию, которые будут приобщены к доказательной базе дела.
Сейчас бывшему и нынешнему директорам строительной фирмы объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления всех участников сделки. Проверяется возможная причастность к схеме должностных лиц облавтодора.
Разоблачение противоправной деятельности происходило совместно с ГУ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.
В Кировоградской области оперативники спецслужбы установили, что в 2020 году областное профильное госпредприятие заключило подрядный договор с местной частной структурой. Коммерсанты должны были отремонтировать автомобильную дорогу общего пользования в Голованевском районе протяженностью более 4 километров.
Сотрудники СБ Украины установили, что во время выполнения работ подрядчик отклонился от условий проектно-сметной документации и использовал асфальтобетонное покрытие, которое не соответствует государственным требованиям.
По выводам строительно-технической экспертизы, в результате злоупотреблений коммерсанты могли нанести ущерб областному бюджету более чем на 15 миллионов гривен.
По результатам инициированных СБУ проверок, госпредприятие подписало соответствующие акты выполненных работ и ввода автодороги в эксплуатацию и не произвело полную оплату. Подрядчик обязался осуществить повторный ремонт дороги в полном объеме за счет собственных сил и средств исполнителя.
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