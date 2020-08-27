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В июле-августе инфляция была ниже целевого диапазона

В июле-августе инфляция была ниже целевого диапазона

В июле-августе инфляция была ниже целевого диапазона 5%+/-1 п. п., дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от темпов экономического восстановления.

Об этом на брифинге заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

“Динамика базовой инфляции была сдержанной. Мы наблюдали оживление потребительского спроса, а также подорожание топлива, учитывая соответствующие тенденции мировых рынков. Однако влияние этих факторов было уравновешено сезонной коррекцией цен на сырые продукты питания, – говорится в сообщении.

Как будут расти цены в дальнейшем:

  • дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от темпов экономического восстановления;
  • показатели импорта, розничного товарооборота, расходов граждан на внутренний туризм, недвижимость и машины свидетельствуют о дальнейшем восстановлении потребительского спроса. Оно, вероятно, продлится и в ближайшие месяцы;

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  • постепенное выздоровление мировой экономики от коронакризиса и в дальнейшем будет толкать цены на энергоресурсы вверх;
  • весомый вклад в общий показатель инфляции также будет иметь статистический эффект низкой базы сравнения, сформированной в последние месяцы прошлого года. Все это создает почву для вхождения инфляции в целевой диапазон до конца года.

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По материалам АО Банкомсвязь
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