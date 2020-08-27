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Китай начал использовать беспилотные самосвалы с поддержкой 5G (фото)

Китай начал использовать беспилотные самосвалы с поддержкой 5G (фото)

Два беспилотных карьерных самосвала с приводом от сети 5G начали функционировать в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщает информационное издание The Star.

Грузовые автомобили, которые производились совместными усилиями филиала China Mobile в Ганьсу и сталелитейной фирмы Jiuquan Iron and Steel Group, официально эксплуатируются на горнодобывающем предприятии, которое добывает известняк. Участок расположен в сорока пяти километрах к юго-западу от города Цзяюйгуань в Ганьсу, в альпийском горном регионе на высоте около 3400 метров.

По словам Чжан Вэй из отделения China Mobile в Цзяюгуань, через сеть 5G буровой установкой можно управлять дистанционно и реализовать автоматическое вождение карьерных самосвалов. “Благодаря применению карьерных самосвалов с питанием от сети 5G операторы-люди были освобождены от давления суровой природной среды. К тому же была обеспечена их личная безопасность”, – сообщил Чжан.

По материалам Комментарии
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