Рада в первом чтении поддержала проект о стимулах для иностранных инвесторов

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект 3761-1 “О внесении изменений в раздел ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, которые реализуют инвестиционные проекты со значительными инвестициями”.

За соответствующее решение проголосовало 273 народных депутата.

Что предлагают:

высвобождение 30% сумм налога на доходы физических лиц, удерживаемые из заработной платы сотрудников, нанятых в рамках реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями, и направление их исключительно для создания новых рабочих мест на условиях, определенных специальным инвестиционным договором;

освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины некоторых товаров в таможенном режиме импорта;

освобождение от налогообложения налогом на прибыль предприятий в течение пяти последовательных лет (но не более срока действия специального инвестиционного договора), начиная с первого числа месяца календарного квартала, который определен плательщиком налога, но не ранее даты ввода в эксплуатацию построенного или реконструированного объекта. При этом общая сумма высвобожденных от налогообложения средств не может превышать совокупного объема предусмотренной специальным инвестиционным договором государственной поддержки инвестиционного проекта;

предоставить право органам местного самоуправления устанавливать ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в меньшем размере или освобождать от уплаты земельного налога.

Цель законопроекта:

принятие закона будет способствовать расширению инвестиционной деятельности на территории Украины, созданию дополнительных стимулов для развития отечественного бизнеса и механизмов государственной поддержки инвестиционных проектов.

Справка Finance.ua:

В конце июля Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №3760 об “инвестиционных нянях”.

Закон предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

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