Рада в первом чтении поддержала проект о стимулах для иностранных инвесторов

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект 3761-1 “О внесении изменений в раздел ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, которые реализуют инвестиционные проекты со значительными инвестициями”.
За соответствующее решение проголосовало 273 народных депутата.
Что предлагают:
Цель законопроекта:
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