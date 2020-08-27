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Рада в первом чтении поддержала проект о стимулах для иностранных инвесторов

Рада в первом чтении поддержала проект о стимулах для иностранных инвесторов

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект 3761-1 “О внесении изменений в раздел ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, которые реализуют инвестиционные проекты со значительными инвестициями”.

За соответствующее решение проголосовало 273 народных депутата.

Что предлагают:

  • высвобождение 30% сумм налога на доходы физических лиц, удерживаемые из заработной платы сотрудников, нанятых в рамках реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями, и направление их исключительно для создания новых рабочих мест на условиях, определенных специальным инвестиционным договором;
  • освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины некоторых товаров в таможенном режиме импорта;
  • освобождение от налогообложения налогом на прибыль предприятий в течение пяти последовательных лет (но не более срока действия специального инвестиционного договора), начиная с первого числа месяца календарного квартала, который определен плательщиком налога, но не ранее даты ввода в эксплуатацию построенного или реконструированного объекта. При этом общая сумма высвобожденных от налогообложения средств не может превышать совокупного объема предусмотренной специальным инвестиционным договором государственной поддержки инвестиционного проекта;
  • предоставить право органам местного самоуправления устанавливать ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в меньшем размере или освобождать от уплаты земельного налога.

Цель законопроекта:

  • принятие закона будет способствовать расширению инвестиционной деятельности на территории Украины, созданию дополнительных стимулов для развития отечественного бизнеса и механизмов государственной поддержки инвестиционных проектов.

Справка Finance.ua:

  • В конце июля Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №3760 об “инвестиционных нянях”.
  • Закон предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

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По материалам Finance.UA
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