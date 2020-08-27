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Минфин: Приватбанк вернул плату за пробное ВНО на 32,7 миллиона

Минфин: Приватбанк вернул плату за пробное ВНО на 32,7 миллиона

По состоянию на 1 сентября Минобразования совместно с Приватбанком вернули деньги за пробное ВНО 132 тыс. 218 участникам на 32,73 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Отмечается, что это 62,4% от общей суммы (52 млн 450 тыс грн).

Средства выплачивают на безвозвратной основе из Фонда для борьбы с COVID-19, которые были направлены в Приватбанк. Всего их должны получить 218,663 тыс. участников, выплаты осуществляют до 1 декабря.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации пробное ВНО проходило 15 и 17 июня дома онлайн, а не в учебных заведениях. Решение об отмене пробного ВНО в учебных заведениях правительство приняло из-за роста количества больных COVID-19, также решили вернуть плату за тестирование.

По материалам Економічна Правда
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