Apple, Google и Amazon нашли способ снизить стоимость цифровых налогов в Европе

Американский техногигант Apple объявил, что увеличит сборы с разработчиков приложений, поскольку имеет целью переложить часть расходов на новые цифровые налоги на малый бизнес.

Как сообщает CNBC, об этом шаге компания объявила после того, как ряд стран, включая Британию, Францию, Италию и Турцию ввели сборы за цифровые услуги, которые заставляют технологических гигантов платить больше налогов. Между тем, Apple добавила, что некоторые из ее последних корректировок цен произошли из-за изменения ставок НДС (налога на добавленную стоимость).

Читайте также: Apple полностью изменит концепцию дизайна наушников AirPods 3

«Когда меняются налоги или обменные курсы, нам иногда нужно обновлять цены в App Store», – говорится в заявлении Apple.

Компания сообщила, что сборы будут скорректированы в Германии из-за изменений НДС и новых налогов на цифровые услуги во Франции, Италии и Великобритании, а цены в магазинах приложений в этих странах не изменятся. Однако цены на приложения и покупки внутри приложений в App Store будут увеличены после налоговых изменений в Чили, Мексике, Саудовской Аравии и Турции.

Apple не единственная пошла на такой шаг – в заявлении, сделанном несколько дней назад, Google сообщила рекламодателям: «С 1 ноября 2020 г к вашему следующему счету или выписке за рекламу, которые будут показаны в Великобритании, будет добавлено 2% сбор в Великобритании DST (налог на цифровые услуги). Плата обусловлена новым налогом на цифровые услуги в этой стране».

Ранее в августе Amazon также заявила, что увеличивает сборы с продавцов после того, как правительство Великобритании утвердило свой цифровой налог.

Налоги на цифровые услуги – это тема, которая вызвала разногласия между рядом стран ЕС и Соединенными Штатами, родиной этих технологических гигантов. Белый дом считает введение таких сборов несправедливым и дискриминационным по отношению к американским компаниям.