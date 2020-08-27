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Экс-министр финансов высказался о решении суда по делу Суркисов

Экс-министр финансов высказался о решении суда по делу Суркисов

Экс-министр финансов Александр Данилюк назвал решение Печерского райсуда в пользу компаний Суркисов в споре на 350 млн долларов “началом развала результатов национализации ПриватБанка”.

“Деньги решают все! Абсолютно понятно, что суд был ангажирован Суркисами и Коломойским. Понятно, что правительство должно подавать апелляцию. И вопрос не только в 9 млрд гривен налогоплательщиков, которые Суркисы могут положить в свои глубокие оффшорные карманы. Нет! Это начало развала результатов национализации ПриватБанка. А это обойдется простым украинцам в сотни миллиардов гривен”, – отметил Данилюк.

“Призываю власть приложить максимум усилий для защиты интересов государства в деле ПриватБанка. Это не формальность – это фундаментальный тест на зрелость”, – добавил он.

Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн (более 9 млрд грн).

25 февраля Печерский районный суд обязал ПриватБанк выплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

По материалам Економічна Правда
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