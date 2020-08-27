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Грузия ужесточила правила выезда граждан в ЕС

Грузия ужесточила правила выезда граждан в ЕС

Парламент Грузии утвердил новые правила для выезда граждан в страны Шенгенской зоны Европы. Гражданина могут не выпустить из страны, если у него нет биометрического паспорта, который действителен еще не менее трех месяцев после возвращения на родину.

Об этом сообщает издание “Грузия Online”.

Кроме того, гражданину Грузии могут отказать в выезде в том случае, если у него отсутствует обратный билет или бронь на этот билет, или не забронирована гостиница либо нет точного адреса проживания принимающего его человека в стране Шенгенской зоны. Причиной отказа в выезде может послужить и отсутствие страховки, а также недостаточное количество денежных средств.

Пакет поправок предусматривает также введение уголовной ответственности за организацию выдачи поддельных справок или документов за деньги гражданам Грузии для получения убежища в иностранном государстве. Подобное действие будет наказываться лишением свободы на срок от двух до шести лет, а при наличии отягчающих обстоятельств – от трех до восьми лет.

Причиной принятия столь жестких мер стало увеличение числа соискателей убежища из Грузии в ЕС.

По материалам РБК-Украина
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