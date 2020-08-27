Минэнерго просит Кабмин выделить 51 миллион на погашение долгов по зарплате на шахте "Надежда"

Минэнерго обратилось к премьер-министру с просьбой способствовать выделению 51 млн грн из резервного фонда для выплат заработной платы работникам шахты “Надежда”.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что средства должны быть возвращены в госбюджет до 25 декабря 2020 года.
Также сообщается, что Минэнерго передало в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины материалы финансового аудита ЧАО “Шахта “Надежда”, свидетельствующие о нарушениях бывшего руководства предприятия.
“Аудит, проведенный специалистами Минэнерго, обнаружил многочисленные нарушения в деятельности предыдущего руководства шахты “Надежда” и значительные убытки, нанесенные предприятию.
В частности, приписки объемов добытого угля привели к незаконным расходам почти на 50 млн грн, занижение цен на угольную продукцию привело к недополучению доходов на сумму свыше 36 млн грн, закупки по завышенным ценам – принесли убытки около 20 млн грн”, – говорится в сообщении.
При этом, задолженность перед горняками росла и сейчас составляет 51 млн грн. В ведомстве подчеркивают, что реальных финансовых ресурсов и активов для ее погашения предприятие не имеет.
“Горняки шахты “Надежда” не должны расплачиваться за те злодеяния, которые совершили их бывшие руководители. Управленцы шахты, которые довели ее до такого состояния, должны понести суровое наказание. Соответствующие материалы уже переданы в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины.
Но на расследование нужно время, а мы не можем оставить людей в беде. Поэтому мы анализируем возможные варианты помощи со стороны государства”, – заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
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