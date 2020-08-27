День финансов, 2 сентября: гривне - 24, изъятие из обращения 25 коп, 1 и 2 гривен, электронные трудовые книжки

Среда, 2 сентября: В день рождения украинской гривны, а ей сегодня 24 года🎉, предлагаем вам вспомнить основные вехи из истории национальной валюты и узнать о новшествах от НБУ относительно обращения купюр и монет в дальнейшем:

НБУ выводит из обращения 25 копеек. С 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть средством платежа при проведении расчетов наличными и будут изъяты из обращения. Причины и механизмы изъятия – читайте здесь.

Бумажные банкноты 1 и 2 гривны. Все банкноты гривны старых образцов, введенных в оборот в 2003 году, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года. Об этом бъявил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан. НБУ будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

Кстати, расплачиваться можно не только купюрами и монетами, а пользоваться картами с кэшбэком. Мы разобрались, как пользоваться ими удобно, безопасно, а главное – выгодно. Наш обзор кредитных карт с кешбеком обновляется в начале каждого месяца и позволит вам использовать свои кредитки с максимальной выгодой.

НБУ планирует увеличить гибкость оценки кредитного риска банками. Национальный банк намерен во второй половине 2021 года повысить веса риска по потребительским кредитам до 150%. Это означает, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала. Повышение весов риска до 150% потребует от банков, активных в сегменте потребительского кредитования, держать уже 1,5 грн капитала. Также НБУ сообщил, что активы Национального банка выросли на 13%.

Чтобы свободно себя чувствовать в сфере микрокредитования, предлагаем посетить 9 сентября 2020 года 3-й всеукраинский MFO SUMMIT 2020 МФО. Это Ежегодное профильное, профессиональное мероприятие о бизнесе, стратегии, источниках прибыли, трендах, рисках и технологиях в микрофинансировании. Вы ознакомитесь со стратегиями развития микрофинансового бизнеса и выживания в кризис, узнаете тренды рынка кредитования, на что делать ставку в условиях растущей конкуренции.

Электронные трудовые книжки и автоматическое назначение пенсий. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, которым предусмотрен переход от бумажного к электронному варианту трудовой книжки. Кроме того, будет введена возможность автоматического назначения пенсии (без личного обращения лица) с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию.

Налоги на ввоз электрокаров и комплектующих. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №3476 и №3477, которые предусматривают внесение изменений для стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине. Это будет способствовать развитию производства в Украине электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним.

Старт электронной подписи в “Дії”. Минцифы начинает работу над внедрением квалифицированной электронной подписи “Смарт-Дія” в мобильное приложение “Дія”. Это означает, что пользователи Дії смогут получать квалифицированную электронную подпись бесплатно и полностью онлайн.