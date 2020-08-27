"У нас фактически дефляция", - Шмыгаль объяснил, как поднять экономику

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что сейчас в стране фактически наблюдается дефляция, что является символом охлаждения экономики. По мнению главы правительства, ее нужно разогреть.

Об этом он сказал в интервью The Page

«Экономика будет работать, мы дальше будем работать над программами стимулирования развития и разогрева экономики. У нас сегодня есть запас, потому что инфляция с начала года составила около 2%. В июле вообще -0,6%”, – говорит Денис Шмыгаль.

По его словам, значительного повышения минимальной заработной платы в этом году наблюдаться не будет, а вот с 2021-го — да. С начала следующего года она увеличится на 20% — до 6 тыс. грн, что поможет простимулировать потребительский спрос, одновременно давая возможность людям жить в реальном прожиточном минимуме, а не в условиях, когда минимальная зарплата меньше, чем реальный прожиточный минимум.

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Что касается увеличения минимальной зарплаты, то премьер-министр заявил, что учителя, врачи и другие – социальные слои, которые простимулируют потребительский спрос и косвенно помогут бизнесу.

“Бизнес получит увеличение потребления. Увеличив заработную плату людям, мы простимулируем их желание покупать преимущественно украинские продукты. Это опосредованная поддержка бизнеса», — отметил Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает уже на 2022 год средние зарплаты по стране на уровне 15 тысяч.

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