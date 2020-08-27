"У нас фактически дефляция", - Шмыгаль объяснил, как поднять экономику

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что сейчас в стране фактически наблюдается дефляция, что является символом охлаждения экономики. По мнению главы правительства, ее нужно разогреть.
Об этом он сказал в интервью The Page
«Экономика будет работать, мы дальше будем работать над программами стимулирования развития и разогрева экономики. У нас сегодня есть запас, потому что инфляция с начала года составила около 2%. В июле вообще -0,6%”, – говорит Денис Шмыгаль.
По его словам, значительного повышения минимальной заработной платы в этом году наблюдаться не будет, а вот с 2021-го — да. С начала следующего года она увеличится на 20% — до 6 тыс. грн, что поможет простимулировать потребительский спрос, одновременно давая возможность людям жить в реальном прожиточном минимуме, а не в условиях, когда минимальная зарплата меньше, чем реальный прожиточный минимум.
Читайте также: В Украине увеличилась минимальная зарплата
Что касается увеличения минимальной зарплаты, то премьер-министр заявил, что учителя, врачи и другие – социальные слои, которые простимулируют потребительский спрос и косвенно помогут бизнесу.
“Бизнес получит увеличение потребления. Увеличив заработную плату людям, мы простимулируем их желание покупать преимущественно украинские продукты. Это опосредованная поддержка бизнеса», — отметил Шмыгаль.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает уже на 2022 год средние зарплаты по стране на уровне 15 тысяч.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ изымает из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривныВчера, 16:00 - 2559 12
Владельцы авто на еврономерах митингуют в центре Киева: основные требования и реакция полицииВчера, 10:20 - 2219 12
Украинцев хотят заставить платно регистрировать кошек и собак - законопроектВчера, 20:40 - 1270 9
НБУ выводит из обращения еще одну монетуВчера, 15:00 - 3272 9
Цены на куб газа для населения в сентябре составляют от 4,39 до 7 грн (исследование)Вчера, 21:00 - 480 3
Украинцам хотят повысить пенсию - в "Слуге народа" сказали, кому именноВчера, 12:00 - 8221 1
Сколько в среднем стоят самые дешевые квартиры в новостройках КиеваВчера, 13:01 - 4511
НБУ выводит из обращения еще одну монетуВчера, 15:00 - 3272 9
НБУ изымает из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривныВчера, 16:00 - 2559 12
Владельцы авто на еврономерах митингуют в центре Киева: основные требования и реакция полицииВчера, 10:20 - 2219 12
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализВчера, 11:55 - 1545
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 189 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1574 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 3202 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4465