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ВР приняла за основу законопроект о процедуре передачи акций

ВР приняла за основу законопроект о процедуре передачи акций

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно передачи корпоративных прав в управление.

Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов Украины.

Так, законопроектом предлагается:

  • продлить срок для передачи должностными лицами акций в управление при наличии в системе депозитарного учета ограничения на осуществление операций с акциями;
  • не распространять ограничения относительно минимальной суммы договора об управлении ценными бумагами с одним клиентом-физическим лицом на договоры, заключаемые во исполнение требований ст. 36 Закона Украины “О предотвращении коррупции”.
По материалам УНН
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