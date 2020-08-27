ВР приняла за основу законопроект о процедуре передачи акций

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно передачи корпоративных прав в управление.
Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов Украины.
Так, законопроектом предлагается:
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