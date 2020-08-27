В Канаде может появиться собственный Hyperloop уже через 5 лет

Канадско-французская TransPod, которая работает над разработкой технологий и транспорта для полностью электрического сверхскоростного передвижения, подписала меморандум о взаимопонимании с властями канадской провинции Альберта на разработку и строительство системы Hyperloop.
Как сообщает The Construcion Index, меморандум имеет целью облегчить процесс привлечения частных инвестиций в провинцию с целью создания многомиллиардного инфраструктурного проекта. Предполагается, что проект создаст до 38 000 рабочих мест в течение 10 лет, диверсифицирует экономику Альберты, повысит эффективность передвижения людей и товаров и сократит выбросы углерода в провинции до 300 000 тонн в год.
Проект, как ожидается, будет реализовываться в четыре этапа:
технико-экономическое обоснование (2020-2022 гг.);
фаза исследований и разработки (2020-2024 гг.);
строительство испытательного трека и скоростные испытания (2022-2027 годов.);
строительство полной междугородной линии между Эдмонтоном и Калгари (начнется в 2025 году).
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