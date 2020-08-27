По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (44,535 млн и 31,576 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (42 и 44), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,66-27,67 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 86 активных заявок по доллару на сумму 76,111 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,7000 – 2 222
27,6400 – 55 000
27,6300 – 24 999
27,6300 – 30 000
27,6300 – 120 000
27,6300 – 20 000
27,6300 – 150 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,6300 – 20 000
27,6300 – 20 000
27,6300 – 20 000
27,6300 – 20 000
27,6300 – 15 000
27,6300 – 20 000
27,6300 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,6745 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,6161 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджетВчера, 14:44 - 4149 24
Зеленский снова заявил о необходимости налоговой реформы и амнистии капиталовВчера, 11:14 - 1176 10
Владельцы авто на еврономерах митингуют в центре Киева: основные требования и реакция полиции2 ч. назад - 704 4
Шмыгаль: "10% - это не предел, мы хотим ипотеку еще дешевле"Вчера, 21:00 - 1080 4
СМИ назвали нарушителя, который третью неделю курсирует по Украине на перегруженных фурахВчера, 20:22 - 1988 4
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджетВчера, 14:44 - 4149 24
Фонд гарантирования вкладов предупредил о новой компании-мошенникеВчера, 14:26 - 2696 1
СМИ назвали нарушителя, который третью неделю курсирует по Украине на перегруженных фурахВчера, 20:22 - 1988 4
Volkswagen представил новый вседорожный универсалВчера, 22:30 - 1738
ВР утвердила потребительские цены на электроэнергию для многоквартирных домовВчера, 21:32 - 1423
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ53 мин. назад - 66
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутникомПозавчера, 10:55 - 163 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1488 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 3089 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4352