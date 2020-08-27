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Падение в базовых отраслях экономики Украины замедлилось почти в два раза

Падение в базовых отраслях экономики Украины замедлилось почти в два раза

В июле 2020 года падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) замедлилось до 5,3% г/г. Это в 1,8 раза меньше, чем в июне (9,6%).

Об этом говорится в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” Национального банка (август 2020 года).

Как отмечается в обзоре, активное восстановление потребительского спроса на фоне роста доходов населения и улучшения потребительских настроений обусловило ускорение роста розничной торговли (до 8,5% г/г). Дополнительную поддержку розничной торговле, а также пищевой промышленности оказывала переориентация на внутренний туризм на фоне сохранения ограничений на зарубежные поездки.

“Однако инвестиционный спрос оставался слабым, что сдерживало производство инвестиционных промышленных товаров, в частности продукции машиностроения”, – говорится в документе.

В целом спад в промышленности замедлился (до 4,2% г/г) за счет улучшения показателей добывающей промышленности и энергетики. Наверстывание темпов уборки урожая и лучшая урожайность ранних зерновых по сравнению со стартом сбора урожая обусловили замедление спада в сельском хозяйстве (до 5,8% г/г). Объемы строительства сократились (на 1,1% г/г) из-за дальнейшего углубления спада жилищного строительства, отметили в НБУ.

По материалам РБК-Украина
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