"Слуги народа" предлагают выделить Министерству промышленности 50 млн грн без детализации потребностей - СМИ

Народные депутаты из фракции “Слуга народа” подали законопроект, которым предлагают перераспределить в государственном бюджете средства в сумме 50,1 миллиона гривен в пользу новообразованного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, без детализации, на что именно будут расходованы деньги.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.

Среди инициаторов проекта народные депутаты Евгений Шевченко, Валерий Зуб, Галина Третьякова, Георгий Мазурашу и Максим Павлюк – все из фракции “Слуга народа”.

Законопроектом депутаты предлагают перераспределить 50,1 миллиона гривен из программы Минэкономики на программу Минстратегпрома “Руководство и управление в сфере стратегических отраслей промышленности”.

“Почему именно такая сумма указана инициаторами изменений в бюджет и на достижение каких именно результатов будут потрачены средства, не указано”, – объясняет Statewatch.

В пояснительной записке лаконично сформирована цель расходов: “определить министерство главным распорядителем и обеспечить его финансовыми ресурсами для надлежащего выполнения возложенных на него функций по формированию и реализации соответствующей государственной политики”.