0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 268 0

В Киеве инженеру сообщили о подозрении из-за некачественного ремонта Русановского канала

В Киеве инженеру сообщили о подозрении из-за некачественного ремонта Русановского канала

Киевская прокуратура сообщила о подозрении инженеру по техническому надзору одного из коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры, пишет sud.ua.

Как известно, на протяжении 2018-2019 годов подрядной организацией за счет столичного бюджета были проведены работы по капитальному ремонту элементов благоустройства Русановского канала вдоль ул. Флоренции.

Утверждая акты выполненных работ, инженер технического надзора коммунального предприятия не проверил достоверность сведений, внесенных подрядчиком в официальные документы, и подписал указанные акты несмотря на то, что фактически работы были произведены не в полном объеме.

Так, подрядчиком были завышены объемы работ по установке ограждений, обустройству люков, посеву газонов, установке водостоков и т.д.

Вследствие таких неправомерных действий территориальной общине города Киева нанесен ущерб на общую сумму более 1,2 млн гривен.

В рамках указанного уголовного производства ранее был уведомлен о подозрении экс-руководитель подрядной организации, который внес в официальные документы ложные сведения.

Действия подрядчика квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.