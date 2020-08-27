В Киеве инженеру сообщили о подозрении из-за некачественного ремонта Русановского канала

Киевская прокуратура сообщила о подозрении инженеру по техническому надзору одного из коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры, пишет sud.ua.
Как известно, на протяжении 2018-2019 годов подрядной организацией за счет столичного бюджета были проведены работы по капитальному ремонту элементов благоустройства Русановского канала вдоль ул. Флоренции.
Утверждая акты выполненных работ, инженер технического надзора коммунального предприятия не проверил достоверность сведений, внесенных подрядчиком в официальные документы, и подписал указанные акты несмотря на то, что фактически работы были произведены не в полном объеме.
Так, подрядчиком были завышены объемы работ по установке ограждений, обустройству люков, посеву газонов, установке водостоков и т.д.
Вследствие таких неправомерных действий территориальной общине города Киева нанесен ущерб на общую сумму более 1,2 млн гривен.
В рамках указанного уголовного производства ранее был уведомлен о подозрении экс-руководитель подрядной организации, который внес в официальные документы ложные сведения.
Действия подрядчика квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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