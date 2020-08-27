Одну из крупнейших в Украине IT-компаний атаковали хакеры с помощью вируса-шифровальщика

Одна из крупнейших IT-компаний Украины SoftServe (номер 2 в последнем рейтинге DOU.UA) подверглась хакерской атаке. Ряд сервисов компании перестал работать, сообщает издание AIN.UA.

Злоумышленники запустили в систему вирус-шифровальщик. В итоге ряд сервисов SoftServe перестали работать, еще часть компания отключила, чтобы остановить распространение вируса. В некоторых каналах распространили сообщение, очевидно, от руководства компании (в оригинале его разослали на английском языке):

«Сегодня в час ночи SoftServe подверглась кибератаке. Хакеры получили доступ к инфраструктуре компании и смогли запустить в нее шифрующее ПО, а также другие вредоносные программы.

Мы отключили некоторые сервисы, чтобы остановить атаку, к сожалению, ваша работа пострадает от наших мероприятий по локализации атаки в ближайшие часы.

Мы также заблокировали пути к сетям наших клиентов, чтобы избежать распространения вредоносных программ в их инфраструктуру».

В SoftServe изданию AIN.UA подтвердили, что компания действительно подверглась кибератаке, из-за которой пострадала работа некоторых сервисов.

“Да, атака была сегодня. Из наиболее существенных последствий атаки — временная потеря работоспособности части почтовой системы и остановка части вспомогательных тестовых сред. Насколько мы можем оценить, это наибольшее влияние атаки, и другие системы или клиентские данные не пострадали”, — рассказал Адриян Павликевич, старший вице-президент SoftServe по ІТ.

“Во избежание распространения атаки мы изолировали некоторые сегменты нашей сети и ограничили связь с сетями клиентов. Готовим сообщение нашим клиентам про ситуацию. Одновременно с возобновлением сервисов расследуем сам инцидент, поэтому прокомментировать, кто именно это сделал, пока не готовы”, – сказал он.

Представитель SoftServe также сообщил, что работу почтовой системы планируют восстановить в полном объеме в ближайшее время.