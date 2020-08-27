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НБУ уточнил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга

НБУ уточнил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга

Национальный банк уточнил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“На прошлой неделе Национальный банк обсудил с участниками небанковского финансового рынка подачу отчетности по вопросам финансового мониторинга. В ходе встречи специалисты НБУ сообщили, что речь идет о подаче четырех отчетных файлов, и отметили, что получили большое количество вопросов относительно периодичности их подачи и субъектов, которые должны их подавать”, – говорится в сообщении.

Когда, кто и какие файлы должен подавать:

  • “Информация по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга” – подается дважды в год всеми субъектами первичного финансового мониторинга;
  • “Данные о взаимодействии небанковских учреждений со специально уполномоченным органом” – подается ежеквартально всеми субъектами первичного финансового мониторинга;
  • “Данные об объемах, способе и цели перевода для оценки рисков в сфере финансового мониторинга” – подается ежеквартально компаниями по переводу денежных средств (небанковских финансовых учреждений, имеющих соответствующую лицензию, и операторами почтовой связи);
  • “Данные о счетах, на которых учитываются средства лиц, указанных в санкционных списках, и о попытках проведения финансовых операций такими лицами/в пользу таких лиц” – представляется ежемесячно небанковскими финансвыми учреждениями, операторами почтовой связи, которые получили лицензию НБУ Украины на осуществление валютных операций и/или небанковские учреждения-резиденты/небанковские финансовые учреждения-резиденты, операторы почтовой связи, которые являются платежными организациями и/или членами/участниками платежных систем.

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Отчет по последнему файлу из этого перечня впоследствии должны будут подавать все субъекты первичного финансового мониторинга, но уже после того, как будут внесены соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Национального банка.

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По материалам Finance.UA
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