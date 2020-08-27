НБУ уточнил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга

Национальный банк уточнил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“На прошлой неделе Национальный банк обсудил с участниками небанковского финансового рынка подачу отчетности по вопросам финансового мониторинга. В ходе встречи специалисты НБУ сообщили, что речь идет о подаче четырех отчетных файлов, и отметили, что получили большое количество вопросов относительно периодичности их подачи и субъектов, которые должны их подавать”, – говорится в сообщении.

Когда, кто и какие файлы должен подавать:

“Информация по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга” – подается дважды в год всеми субъектами первичного финансового мониторинга;

“Данные о взаимодействии небанковских учреждений со специально уполномоченным органом” – подается ежеквартально всеми субъектами первичного финансового мониторинга;

“Данные об объемах, способе и цели перевода для оценки рисков в сфере финансового мониторинга” – подается ежеквартально компаниями по переводу денежных средств (небанковских финансовых учреждений, имеющих соответствующую лицензию, и операторами почтовой связи);

“Данные о счетах, на которых учитываются средства лиц, указанных в санкционных списках, и о попытках проведения финансовых операций такими лицами/в пользу таких лиц” – представляется ежемесячно небанковскими финансвыми учреждениями, операторами почтовой связи, которые получили лицензию НБУ Украины на осуществление валютных операций и/или небанковские учреждения-резиденты/небанковские финансовые учреждения-резиденты, операторы почтовой связи, которые являются платежными организациями и/или членами/участниками платежных систем.

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Отчет по последнему файлу из этого перечня впоследствии должны будут подавать все субъекты первичного финансового мониторинга, но уже после того, как будут внесены соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Национального банка.

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