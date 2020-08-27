НБУ уточнил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга

Национальный банк уточнил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“На прошлой неделе Национальный банк обсудил с участниками небанковского финансового рынка подачу отчетности по вопросам финансового мониторинга. В ходе встречи специалисты НБУ сообщили, что речь идет о подаче четырех отчетных файлов, и отметили, что получили большое количество вопросов относительно периодичности их подачи и субъектов, которые должны их подавать”, – говорится в сообщении.
Когда, кто и какие файлы должен подавать:
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Отчет по последнему файлу из этого перечня впоследствии должны будут подавать все субъекты первичного финансового мониторинга, но уже после того, как будут внесены соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Национального банка.
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