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Эксперты рассказали, как повлияет на экономику повышение "минималки"

Эксперты рассказали, как повлияет на экономику повышение "минималки"

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что это небольшой рост минимальной зарплаты и инфляцию он не ускорит.

“Но теперь минзарплата более соответствует прожминимуму, это абсолютно логично, человек не может получать меньше, чем фактический прожминимум, – говорит Олег Пендзин. – Что касается роста налогового давления на бизнес, то крупные компании и так не платят своим сотрудникам минимальную официальную зарплату, поэтому для них ничего не изменится. А для тех, кто платит зарплату в конвертах, – просто произойдет перераспределение. Увеличение МЗ на 277 грн добавит к налоговой нагрузке (ЕСВ) всего 60 грн, это не такие большие деньги”.

А вот обещанное властями дальнейшее повышение МЗ с 1 января до 6000 грн и с 1 июля до 6500 грн у Олега Пендзина уже вызывает вопросы. Прежде всего в части компенсаторов. Они уже должны быть прописаны в проекте госбюджета на 2021 год, который должен быть подан в Раду к 15 сентября. Речь идет о 40-45 млрд грн, которые нужно найти для бюджетной сферы, это не очень большие деньги, уверен Олег Пендзин.

В Европейской бизнес ассоциации считают, что бизнесу, особенно небольшому, придется сложно. По их мнению, ухудшатся условия деятельности для добросовестных плательщиков.

“Они будут нести дополнительные расходы на уплату ЕСВ, при этом сталкиваясь с усиленной недобросовестной конкуренцией со стороны теневого сектора, которая вырастет. Фактически именно на добросовестный бизнес будет переведено бремя увеличенных фискальных аппетитов. Увеличение фискального давления в разгар экономического кризиса приведет к снижению налоговых поступлений от той части бизнеса, которая усилит тенизацию своей деятельности”, – говорится в заявлении Ассоциации.

Справка Finance.ua:

  • С 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляет 5000 гривен. Это на 277 гривен (на 5,9%) больше, чем было до этого. Это предусматривают изменения в закон о госбюджете-2020, которые подписал президент Владимир Зеленский.
  • График, по которому будут повышать минимальную зарплату:

с 1 сентября – возрастет до 5000 грн (+277 грн или +5,9%);
с 1 января 2021 года – до 6000 грн (+1000 грн или +20%);
с 1 июля 2021 года – до 6500 грн (+500 грн или +8,3%).

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По материалам Сегодня
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