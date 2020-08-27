В ЕС дали добро на увеличение авиаперелетов над Черным морем

Агентство Европейского Союза по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA) заявило о безопасности авиаперелетов над Черным морем.
Об этом рассказал глава Института публичной политики и консалтинга “Инполит” Сергей Быков, передает УНН.
По словам Быкова, теперь количество полетов в воздушном пространстве над Черным морем возрастет.
“Эта новость — хороший сигнал, это значит, что над украинским Черным морем летать безопасно, и европейцы готовы вводить свои рейсы именно над Черным морем. Если мы говорим, например, о полетах в Турцию или в страны Черноморского региона — их спокойно можно проводить с помощью тех коридоров, которыми руководит “Украэрорух”, — сообщил эксперт.
Быков рассказал, что раньше иностранцы использовали воздушные коридоры над Черным морем довольно вяло.
“Сегодня мы можем прогнозировать, что после того, как завершится карантин, количество рейсов над Черным морем увеличится”, — отметил он.
На днях Агентство Европейского Союза по безопасности полетов опубликовало обновленный Информационный бюллетень EASA SIB 2015-16R3 (Safety Information Bulletin) по безопасному использованию шести маршрутов (L851, M856, M860, M854, M435, M861).
Эти маршруты EASA рекомендует пользователям воздушного пространства использовать для планирования полетов над Черным морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине.
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