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Фонд гарантирования на прошлой неделе продал активы банков на 47 миллионов

Фонд гарантирования на прошлой неделе продал активы банков на 47 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25-28 августа 2020 года продал активы 4 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 47,04 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Из этих 47,04 млн грн на сумму 46,07 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 0,96 млн грн – по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,01 млн грн получено в результате непосредственной продажи активов.

В частности, на прошлой неделе:

  • активы АО «Дельта Банк» реализованы на сумму 46,12 млн грн;
  • активы АО «ВТБ Банк» реализованы на сумму 0,51 млн грн;
  • активы ОАО «Финансовая инициатива» реализованы на сумму 0,31 млн грн;
  • активы АО «Родовид Банк» реализованы на сумму 0,10 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов, в июне 2020 г. выплатили своим кредиторам 566,0 млн грн.
  • За годы существования Фонд уже выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков гарантированное государством возмещение на общую сумму более 94 млрд грн.

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По материалам Finance.UA
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