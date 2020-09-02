В Украине из-за проверок заставляют вернуть субсидию в бюджет

В Украине уже несколько лет Министерство финансов проводит верификацию (проще говоря проверку) всех получателей соцпомощи и регулярно находит нарушителей. В результате часть получателей помощи обязана вернуть ее в бюджет.
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К примеру, несколько дней назад в Коломыи Ивано-Франковской области суд принял решение обязать одну из местных семей вернуть на счет местного департамента соцполитики 6,5 тыс. грн. В процессе верификации выяснилось, что, получая субсидию, “нуждающиеся” приобрели автомобиль Hundai Santafe 2014-го, который, разумеется, стоит значительно больше 50 тыс. грн.
Аналитик Егор Комов, который изучал опыт систем социальной защиты разных стран: в Украине ситуацию с субсидиями можно назвать “особенной”. Мол, мы привыкли, что воровать у государства это не зазорно, поэтому не стесняясь можем покупать авто и просить помощи на коммуналку.
“В некоторых странах может быть уголовное преследование за фальсификацию, ошибки, сокрытие данных при получении социальных выплат. Это фактически воровство. Нет государственных денег, это налоги каждого гражданина этой страны. У нас есть огромная проблема из-за отсутствия системы эффективной верификации. Как проверить, получает ли человек доплату от работодателя в конверте?”, – поясняет Комов.
За что могут забрать субсидию:
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