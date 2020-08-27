Austrian Airlines возобновила полеты по маршруту Вена - Одесса

Компания Austrian Airlines после длительной паузы возобновила пассажирские перевозки по маршруту Вена – Одесса.
Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта “Одесса”.
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“После длительного перерыва возобновлено авиасообщение между Одессой и Веной. Рады видеть снова самолеты Austrian Airlines на нашем аэродроме. С нетерпением ждем следующей встречи в пятницу”, – говорится в сообщении.
График рейсов:
Для пассажиров обязательно:
Ранее австрийская авиакомпания продлила запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с рядом стран, в том числе прекратила полеты в аэропорты Украины, до 30 июня.
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