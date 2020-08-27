Тепловики могут оказаться без топлива уже этой зимой, – Центр Разумкова

Власти медлят с проведением финансового оздоровления на рынке природного газа и теплоэнергии, что может привести к тому, что предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) могут оказаться без средств для закупки топлива уже в этот отопительный сезон. Об этом UBR.ua рассказал ведущий эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Максим Белявский.
По его словам, помимо опроса украинцев на предмет их ожидания от прохождения наступающего отопительного сезона, Центр Разумкова провел со своей стороны экспертный анализ ситуации на рынке природного газа и связанного с ним рынка тепловой энергии, чтобы оценить потенциальные риски в ближайшие месяцы.
“Необходимо искать другие механизмы. Если есть задолженность, необходимо рассматривать несколько вариантов реструктуризации этой задолженности”, – считает Белявский.
По словам Белявского, эксперты пришли к выводу, что реальных шагов по оздоровлению на рынке природного газа подобных тем, которые были проведены на рынке электрической энергии, не сделано.
“На сегодняшний день реальные шаги мы видим только на рынке электрической энергии. Что касается рынка природного газа, который совмещен с рынком тепловой энергии, потому что тепло вырабатывается из природного газа, то каких-либо сдвигов, которые были нацелены на оздоровление отрасли, на финансовое оздоровление участников рынка, мы не наблюдаем”, – акцентирует Белявский.
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