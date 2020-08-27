НБУ планирует повысить веса риска по потребительским кредитам

Национальный банк намерен во второй половине 2021 года повысить веса риска по потребительским кредитам до 150%.

Об этом сообщает НБУ.

Такое решение обсуждалось на последнем заседании комитета по финансовой стабильности.

Планируемые изменения будут касаться необеспеченных гривневых кредитов физическим лицам.

При обсуждении этого решения Нацбанк принял во внимание опыт кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и связанными с ней карантинными мерами, которые привели к росту уровня невозврата кредитов и, соответственно, ухудшению качества портфеля потребительских кредитов.

Текущие веса риска установлены на уровне 100%. Это означает, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала. Повышение весов риска до 150% потребует от банков, активных в сегменте потребительского кредитования, держать уже 1,5 грн капитала. То есть банки должны будут больше таких кредитов финансировать собственным капиталом, а не депозитами вкладчиков.

В то же время из-за общего снижения процентных ставок в экономике и высокой конкуренции между банками в сегменте потребительского кредитования, повышение весов риска не повлияет на стоимость таких кредитов.

НБУ ожидает, что указанные изменения приведут к тому, что сегмент и в дальнейшем будет оставаться привлекательным для банков, однако они будут проводить более взвешенную кредитную политику, что снизит риски и будет способствовать сохранению финансовой стабильности.

Кроме того Нацбанк планирует уже в ближайшее время ввести гибкие правила оценки банками кредитного риска. В частности, планируется расширение перечня клиентов, которых можно будет оценивать на групповой (упрощенной) основе, и внедрить более гранулированный подход к оценке специализированного кредитования.

По мнению регулятора, все это будет способствовать снижению регуляторной нагрузки на банки с учетом принципа пропорциональности и обеспечивать точную оценку кредитных рисков. Подробнее об этих изменениях НБУ проинформирует банковское сообщество дополнительно.

Нацбанк также подготовил и направил на рассмотрение Кабмина предложения в части потенциальных мер по активизации ипотечного кредитования.

Национальный банк готов обсудить с участниками рынка запланированные изменения, чтобы их введение было последовательным и понятным для них.