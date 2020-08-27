Коболев: "Нафтогаз" цену газа ниже 4,73 грн за кубометр не предвидит

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” не видит предпосылок для снижения цен на газ ниже уровня 4,73 гривен за кубометр. При этом прогнозировать цены сложно, поскольку их определяет рынок.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил председатель правления НАК Андрей Коболев.

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По его словам, нельзя сказать точно, подорожает ли газ в октябре.

“Я не могу заранее сказать, что сделает рынок. Мы не определяем, это от нас не зависит. 98% рынка принимает решение независимо от “Нафтогаза” и Коболева”, – отметил председатель правления НАК.

Коболев подчеркнул, что “Нафтогаз” является одним из игроков на рынке и не властен поднять или снизить цену. По его словам, цена 3,24 гривен за кубометр в августе была следствием слишком сильного падения на рынке. Однако на год такую ​​цену предложить не могут.

Кроме того, у него спросили, может ли цена на газ опуститься ниже 4,73 гривен за кубометр.

“Сейчас мы цену меньше не видим”, – добавил Коболев.