НБУ определил методику оценки муниципальных облигаций как возможного залога по рефинансу

Национальный банк утвердил подход к определению справедливой стоимости муниципальных облигаций, которые могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Оценка таких ценных бумаг будет осуществляться с учетом присущего им кредитного риска, который отвечает жестким ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Украины.
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Как сообщалось ранее, для смягчения влияния коноравируса на экономику и банковскую систему Национальный банк расширил сроки рефинансирования банков и перечень приемлемого залога, в который вошли в том числе и муниципальные облигации. Эти ценные бумаги также было разрешено использовать для осуществления банками операций репо с Национальным банком.
Решение о включении муниципальных облигаций в залоговый пул или принятии в качестве предмета репо будет приниматься отдельным решением Правления Национального банка после проведения анализа активов.
Включение муниципальных облигаций в залоги по кредитам рефинансирования направлено на расширение инструментария банков по регулированию собственной ликвидности, развитие региональных инфраструктурных проектов и рынка ценных бумаг в целом.
Для более точного расчета справедливой стоимости ценных бумаг Национальный банк также усовершенствовал подход к учету рыночных изменений в кривых бескупонной доходности ОВГЗ. В частности, период выборки данных был уменьшен с 45 до 15 рабочих дней. Также в выборку были включены договора, заключенные на первичном рынке, если размещение государственных облигаций произошло между двумя и более участниками.
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