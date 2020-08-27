Эксперты готовы разработать оптимальный законопроект по экоконтролю

Законопроект об экологическом контроле (№3091) несет коррупционные риски, его необходимо отозвать и подготовить совместно с экспертами новый, сбалансированный проект.
Об этом заявил президент объединения “Укрметаллургпром” Александр Каленков, пишет “Politeka”.
“Мы все, добросовестный бизнес, за то, чтобы государство осуществляло экологический контроль, но мы за то, чтобы это действовало в упорядоченном виде, чтобы не создавать возможности или минимизировать по крайней мере возможности для злоупотреблений. А этот законопроект, который зарегистрирован, уже настолько приобрел плохую известность, что, наверное, с точки зрения разработчиков, было бы правильно его отозвать и сделать шаг назад”, – сказал Каленков.
По его словам, экспертное сообщество готово разработать новый законопроект, который будет гарантировать государству возможности осуществлять экологический контроль, но при этом не создавать коррупционные возможности для недобросовестных чиновников.
Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.
В свою очередь гендиректор УНПА “Укркокс” Анатолий Старовойт считает, что принятие законодательных инициатив экологического комитета Рады может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и увеличению выбросов заводами.
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