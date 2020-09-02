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Платежки потребителя на коммунальные услуги должны быть реальными - Минрегион

Платежки потребителя на коммунальные услуги должны быть реальными - Минрегион

Если прибор учета не установлен, жильцы оплачивают услуги по установленным нормам потребления, которые являются расчетными. Об этом пишет Минрегион.

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, в Украине жилые здания оснащены на:

81,3% – счетчиками тепловой энергии,

17,0% – счетчиками горячей воды,

74,6% – счетчиками питьевой воды.

«Сейчас в жилых зданиях не обеспечен стопроцентный учет коммунальных услуг, несмотря на требования Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения». И заложником этой ситуации является потребитель, ведь он оплачивает услуги по нормам, которые в большинстве случаев завышены. Поэтому одной из приоритетных задач, которые должны решить – это вопрос учета», – отмечает заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская.

Для обеспечения 100% зданий узлами коммерческого учета необходимы как дополнительное время, так и финансовые ресурсы.

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Первоначально необходимо установить узлы коммерческого учета тепловой энергии и снабжения горячей воды, ведь именно услуги по теплоснабжению занимают в платежке потребителя наибольшую долю.

Минрегион разрабатывает возможности внесения изменений в законодательство и получения из государственного бюджета средств для финансирования работ по установке узлов коммерческого учета в тех зданиях, где они отсутствуют. С этой целью проводится детальный анализ ситуации по обустройству узлов коммерческого учета тепловой энергии и горячей воды в каждом регионе Украины и определяется потребность в средствах для их установки в течение 2020-2021 годов.

Справка Finance.ua:

  • Государственные исполнители на время карантина и в течение 30 дней после него не будут выселять принудительно людей за коммунальные долги и не будут взыскивать ипотечные задолженности.

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По материалам Finance.UA
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