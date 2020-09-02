Платежки потребителя на коммунальные услуги должны быть реальными - Минрегион

Если прибор учета не установлен, жильцы оплачивают услуги по установленным нормам потребления, которые являются расчетными. Об этом пишет Минрегион.
По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, в Украине жилые здания оснащены на:
81,3% – счетчиками тепловой энергии,
17,0% – счетчиками горячей воды,
74,6% – счетчиками питьевой воды.
«Сейчас в жилых зданиях не обеспечен стопроцентный учет коммунальных услуг, несмотря на требования Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения». И заложником этой ситуации является потребитель, ведь он оплачивает услуги по нормам, которые в большинстве случаев завышены. Поэтому одной из приоритетных задач, которые должны решить – это вопрос учета», – отмечает заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская.
Для обеспечения 100% зданий узлами коммерческого учета необходимы как дополнительное время, так и финансовые ресурсы.
Первоначально необходимо установить узлы коммерческого учета тепловой энергии и снабжения горячей воды, ведь именно услуги по теплоснабжению занимают в платежке потребителя наибольшую долю.
Минрегион разрабатывает возможности внесения изменений в законодательство и получения из государственного бюджета средств для финансирования работ по установке узлов коммерческого учета в тех зданиях, где они отсутствуют. С этой целью проводится детальный анализ ситуации по обустройству узлов коммерческого учета тепловой энергии и горячей воды в каждом регионе Украины и определяется потребность в средствах для их установки в течение 2020-2021 годов.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цена на газ в Украине возрастет, но будет самой низкой за последние пять лет - премьер-министрВчера, 12:45 - 772 13
Раде рекомендуют ограничить должникам по оплате коммуналки выезд за границуВчера, 20:39 - 569 5
В Украине из-за проверок заставляют вернуть субсидию в бюджет6 ч. назад - 510 4
Каким IT-специалистам работодатели готовы платить больше (инфографика)Вчера, 15:02 - 1537 4
Возраст выхода госслужащих на пенсию в Украине хотят увеличить: кому и какВчера, 14:00 - 3704 4
С 1 октября Приватбанк меняет тарифы на некоторые услуги7 ч. назад - 4408
Эксперты рассказали, можно ли заряжать смартфон до 100 процентов15 ч. назад - 2257
ВР приняла за основу законопроект о пользователях сигвеев и гироскутеров: что он предусматриваетВчера, 17:00 - 821 1
Конституционный суд решит судьбу автофиксацииВчера, 17:21 - 792
Hyundai рассекретила дизайн нового поколения кроссовера Tucson (фото)Вчера, 22:19 - 781
SpaceX запустила еще 60 спутников StarlinkВчера, 11:25 - 136 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)Позавчера, 16:50 - 281
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 2643
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 234 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1750 4