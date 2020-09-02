Повышение минимальной зарплаты является основанием для увеличения страховой суммы для нотариусов

С 1 сентября 2020 года минимальный размер страховой суммы при заключении договора страхования гражданско-правовой ответственности нотариусами составит 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Нотариальной палаты Украины, пишет sud.ua.

«В соответствии с положениями статьи 28 Закона Украины «О нотариате», для обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенного нотариального действия и/или иного действия, возложенного на нотариуса согласно закону, частный нотариус обязан до начала ведения частной нотариальной деятельности заключить договор страхования гражданско-правовой ответственности. Минимальный размер страховой суммы составляет 1000 минимальных размеров заработной платы.

С 1 сентября 2020 года минимальный размер страховой суммы составит 5 миллионов гривен.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 291 Закона Украины «О нотариате», нотариальная деятельность частного нотариуса временно останавливается, если частный нотариус не заключил договор о страховании гражданско-правовой ответственности частного нотариуса или размер страховой суммы не соответствует требованиям настоящего Закона, – до устранения этих недостатков, но не более 30 дней со дня выявления этого нарушения», – сказано в сообщении.

В НПУ обратили внимание на необходимость приведения заключенных частными нотариусами договоров страхования гражданско-правовой ответственности в соответствии с требованиями Закона Украины «О нотариате», в части обеспечения минимального размера страховой суммы на уровне не ниже 5 000 000 (пяти миллионов) гривен.

Справка Finance.ua: