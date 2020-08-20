День финансов, 28 августа: о кредитных договорах и коллекторах, зарплатах учителей и правилах въезда для иностранцев

Пятница, 28 августа. Как Кличко планирует вывести Киев в ТОП-100 городов мира, и планирует ли Кабмин вводить жесткий локдаун.
Действителен ли договор о кредите, подписанный онлайн. В Нацбанке сообщают, что оформленный онлайн договор с финансовым учреждением равноценен обычному бумажному договору. В документе должны быть прописаны все условия кредита. Также не стоит пренебрегать информацией об обработке персональных данных. Ведь вы даете согласие на передачу информации о вас третьим лицам, например, органам государственной власти или коллекторским компаниям.
Кстати, украинцы довольно часто стают жертвами коллекторов и прочих лиц. Кто такие коллекторы, каковы их права, а также как действовать в случае неправомерных действий с их стороны, читайте в нашем новом материале.
Учителям пересчитают зарплаты. Вчера Кабмин повысил должностные оклады работникам бюджетной сферы. Поэтому, с 1 сентября зарплаты учителей также вырастут примерно на 6%. Например, сейчас у учителя может быть разряд от 10-го до 14-го. Оклад может составлять от 3826 до 5087 грн, по новым правилам – от 4050 до 5385 грн.
А пенсионерам планируют начислить доплаты. Минсоцполитики предлагает установить доплаты пенсионерам старше 75 и 80 лет. Как отмечается в проекте постановления, с 1 марта 2021 года лицам, которым исполнилось 80 лет и более и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы, с которой производились начисления, планируют установить ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 гривен. А тем, кому исполнилось 75 лет – доплату до 400 гривен.
Правила въезда для иностранцев обновили. Кабинет Министров обновил правила въезда в Украину для иностранцев. В частности, некоторым группам иностранцев разрешен въезд при наличии страхового полиса. Также некоторым разрешен въезд в Украину без наличия страхового полиса. В то же время, глава правительства Денис Шмыгаль пообещал бизнесу, что в случае второй волны коронавируса жесткий карантин вводиться не будет.
Кроме того, из-за введения временного запрета на въезд иностранцев в Украину МАУ пересмотрела расписание рейсов и существенно их сократила. Как сообщают в компании, запрет на въезд иностранцев в Украину негативно повлияет на авиационную отрасль Украины, которая в условиях карантина уже является экономически ослабленной и находится в критическом состоянии.
Процедуру ввоза подержанных авто из США упростят. МВД изъяло из проекта постановления о регистрации автотранспорта требование заверять документы и не регистрировать авто после ДТП. Кроме того, в этом пункте предлагалось официально реализовывать регистрационные документы на авто, выданные за рубежом. В обновленном проекте таких требований тоже нет.
Киев должен войти в ТОП-100 городов мира. Такими планами поделился мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, столичные власти работают над тем, чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира. Как отметил Кличко, Киев должен стать зеленым городом – как, например, Вена. Культурным и туристическим городом – как Рим. Бизнес в столице должен быть развитым, как в Лондоне.
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