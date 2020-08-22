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В Украине впервые переносом трамвайных путей займется частная строительная компания

В Украине впервые переносом трамвайных путей займется частная строительная компания

В Одессе начались масштабные работы по строительству нового разворотного кольца конечной остановки трамвая на 16-й станции Большого Фонтана. Впервые работы будет проводить частная компания.

Об этом заявил руководитель компании Odecom Development Олег Невзоров, комментируя ход работ.

Отмечается, что на время строительства прекратил работу маршрут №19, который ходит от 16-й станции на Дачу Ковалевского.

С 1 августа также сокращен маршрут трамвая №18, он соединяет Куликово поле и 16 станцию Большого Фонтана. А пока отсутствует трамвайное сообщение между 11-й и 16-й станциями, запущен автобусный маршрут №18-к от 11-й станции Большого Фонтана до 16-й станции Большого Фонтана с перевозкой всех льготных категорий граждан, предусмотренных действующим законодательством Украины.

Работы проводятся за счет застройщика жилого комплекса “Аквамарин”.

Как отмечает Невзоров, поскольку работы такого плана ведутся впервые в стране, пришлось потратить почти два с половиной года на согласование и подготовку технической документации.

Следует отметить, что ЖК “Аквамарин” является одним из проектов компании Odecom Development, которая занимается созданием объектов недвижимости от их проектирования до ввода в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания. Также компания занимается реанимацией долгостроев.

По материалам РБК-Украина
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