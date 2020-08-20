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В Кабмине объяснили, почему закрыли границы Украины для иностранцев на день раньше

В Кабмине объяснили, почему закрыли границы Украины для иностранцев на день раньше

Украина решила закрыть свои границы для некоторых категорий иностранных граждан на день раньше (28-го, а не 29 августа), чтобы уберечь их и украинцев от COVID-19. А также, чтобы не допустить нарушения законодательства на границе.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, решение ускорить срок введения ограничений на въезд для иностранцев было непростым. Его рассматривали с несколькими министерствами. Они, в частности, выразили обеспокоенность, что в период, который был объявлен ранее, будут совершены те или иные правонарушения коррупционного характера. Например, быстрый въезд на территорию Украины тех лиц, которые не имеют такого права.

“Поэтому решили ускорить этот процесс и быстрее запустить карантинные ограничения”, – отметил Немчінов. Кроме того, ситуацию с иностранцами, которые уже успели приобрести билеты на 28 августа, но не смогли приехать в Украину, он назвал форс-мажором, а также добавил, что, к сожалению, с этим нужно смириться. “Это то необходимое условие (ограничение въезда. – Ред.), которое мы должны обеспечить, чтобы сохранить здоровье не только сограждан, но и людей, которые прилетают в Украину”, – подчеркнул министр.

По материалам Обозреватель
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