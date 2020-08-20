Кличко сообщил, когда Киев должен войти в ТОП-100 городов мира

Мэр Киева Виталий Кличко представил видение того, каким будет Киев в ближайшем будущем. В частности, столичные власти работают над тем, чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира.

Об этом Кличко заявил во время онлайн-конференции “Каким мы видим Киев”.

“Мир сегодня стремительно меняется. И тенденция такова, что будущее – не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами. Более 4 миллиардов людей живут сегодня в крупных мегаполисах и маленьких городах. Через 25 лет в городах, по прогнозам, будут жить уже 7 миллиардов людей. Мегаполисы станут в авангарде развития. Они будут магнитами, притягивающими лучшие таланты и крупнейшие ресурсы”, – сказал Кличко.

По словам мэра, чтобы успешно конкурировать с мегаполисами мирового уровня, Киеву нужно делать большие усилия уже сегодня.

“Именно поэтому мы с командой долго разрабатываем амбициозный план: как Киеву через 5 лет войти в ТОП-100 городов мира. Это – четкая пошаговая программа, фундамент для реализации которой мы закладывали в предыдущие 6 лет”, – добавил Кличко.

По его мнению, Киев должен стать зеленым городом – как, например, Вена. Культурным и туристическим городом – как Рим. Удобным для жителей – как Копенгаген. Романтическим – как Париж. Бизнес в столице должно быть развитым, как в Лондоне.

Для этого городские власти будут работать в таких направлениях развития: транспортная система, социальная инфраструктура, реновация устаревшей застройки и экология.

“Транспортная система должна функционировать по принципу: “через весь город – за один час”. Что уже сделано для реализации этого подхода? Мы обновляем дорожную инфраструктуру, мосты и путепроводы, в ремонт которых не вкладывали средств десятилетиями. В Киеве 1667 км дорог. Почти тысячу километров из них мы отремонтировали. Мы достроим Подольско-Воскресенский мостовой переход. Проект, который не могут реализовать в столице уже более 20 лет! Начали обновление и других мостов через Днепр, строительство транспортных развязок и перехватывающих паркингов на въездах в город. Продолжается обустройство велосипедных дорожек”, – отметил Кличко.

Кроме того, отмечает мэр, приоритетом для столичной власти является развитие общественного транспорта. Так, к концу следующего года планируется завершить строительство двух новых станций метро на Виноградарь. А после запуска автомобильного сообщения через Подольско-Воскресенский мост – начать строительство линии метрополитена на Троещину – 5 станций.