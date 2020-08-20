В налоговой напомнили предельный срок для уплаты налогов за июль

31 августа 2020 года истекает срок уплаты налогов за июль 2020 года.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в г. Киеве.
Какие налоги необходимо уплатить:
Налогоплательщик обязан самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в представленной им налоговой декларации, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока, предусмотренного для подачи налоговой декларации.
При этом, если предельный срок уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день, последним днем уплаты налогового обязательства считается операционный (банковский) день, следующий за выходным или праздничным днем.
То есть, предельный срок уплаты налогов и сборов за июль 2020 года переносится на 31 августа 2020.
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