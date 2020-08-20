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В налоговой напомнили предельный срок для уплаты налогов за июль

В налоговой напомнили предельный срок для уплаты налогов за июль

31 августа 2020 года истекает срок уплаты налогов за июль 2020 года.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в г. Киеве.

Какие налоги необходимо уплатить:

  • налог на добавленную стоимость;
  • акцизный налог;
  • плата за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан);
  • рентная плата за: пользование недрами при добыче углеводородного сырья; пользование радиочастотным ресурсом Украины; транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам по территории Украины; транзитную транспортировку по трубопроводам аммиака по территории Украины.

Налогоплательщик обязан самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в представленной им налоговой декларации, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем ​​соответствующего предельного срока, предусмотренного для подачи налоговой декларации.

При этом, если предельный срок уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день, последним днем ​​уплаты налогового обязательства считается операционный (банковский) день, следующий за выходным или праздничным днем.

То есть, предельный срок уплаты налогов и сборов за июль 2020 года переносится на 31 августа 2020.

Справка Finance.ua:

  • В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3993, которым снова предлагают внести изменения в Налоговый кодекс Украины и упростить учет доходов физических лиц-предпринимателей.

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По материалам Finance.UA
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